Прокуратура требует начать отопительный сезон незамедлительно

Власти Курска нарушают права жильцов многоквартирных домов, заставляя горожан мерзнуть в своих квартирах. Это показала прокурорская проверка в жилищно-коммунальной сфере. Как сообщили в надзорном ведомстве, дать тепло по закону должны были еще неделю назад, 2 октября, когда истек 5-дневный период, в течение которого среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов. Несвоевременное начало отопительного сезона существенно нарушает права жильцов многоквартирных домов на получение необходимых коммунальных услуг надлежащего качества - подчеркнули в прокуратуре. На момент проверки распоряжение о начале отопительного сезона отсутствовало. Это явилось основанием для внесения прокуратурой города представления мэру Курска с требованием незамедлительно устранить нарушения жилищного законодательства и обеспечить теплоснабжение населения. Напомним, распоряжение о начале отопительного сезона в жилом фонде глава города подписал 5 октября. В документе говорится, что отопление в многоквартирных домах должны включать с 9 октября.