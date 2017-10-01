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Курскэнерго на региональном смотре сил МЧС продемонстрировало высокий уровень технической оснащенности

Вчера, 12:17
Курскэнерго на региональном смотре сил МЧС продемонстрировало высокий уровень технической оснащенности
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в смотре сил и средств  областного и районного уровней, готовых к реагированию на возможные события в осенне-зимний период. Смотр проводился в рамках совместных учений с органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС Курской области по отработке вопросов ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций.
На смотре Курскэнерго  представляла бригада по ремонту и обслуживанию подстанций. Энергетики продемонстрировали современное оборудование, которое позволяет в кратчайшие сроки выполнить плановый или аварийно-восстановительный ремонт  на объектах электросетевого комплекса и восстановить подачу электроэнергии потребителям. 
В частности, сотрудниками Курскэнерго была представлена специализированная мастерская «МАВР», на базе автомобиля повышенной проходимости. Данная установка оснащена бензогенератором, верстаком, сверлильным, заточным станком, необходимым комплектом инструмента и приспособлений для оперативного выполнения всех необходимых работ без выезда на базу. Оборудование, имеющееся в мастерской, может быть запитано как от сети переменного тока 0,4 кВ так и от автономного генератора.  Автомобиль укомплектован оборудованием, позволяющим производить  диагностику  и регулировку выключателей 10-35-110кВ.  
Организаторы смотра отметили профессионализм, техническую оснащенность подразделений филиала и налаженное оперативное взаимодействие Курскэнерго с подразделениями МЧС, что, по словам  начальника Главного управления МЧС России по Курской области Ивана Лунева, являются  важными факторами  обеспечения энергобезопасности жителей региона.
На случай возникновения внештатных ситуаций в Курскэнерго сформировано 106 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 731 человек оснащенные 179 единицами техники, в том числе 75 единиц спецтехники, которые готовы   приступить к ликвидации последствий природных катаклизмов.  При необходимости энергетики  могут использовать для электроснабжения социально значимых объектов  16 резервных источников электроснабжения общей мощностью 550 кВт.

 

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