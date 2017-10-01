Курскэнерго на региональном смотре сил МЧС продемонстрировало высокий уровень технической оснащенности

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в смотре сил и средств областного и районного уровней, готовых к реагированию на возможные события в осенне-зимний период. Смотр проводился в рамках совместных учений с органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС Курской области по отработке вопросов ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций.

На смотре Курскэнерго представляла бригада по ремонту и обслуживанию подстанций. Энергетики продемонстрировали современное оборудование, которое позволяет в кратчайшие сроки выполнить плановый или аварийно-восстановительный ремонт на объектах электросетевого комплекса и восстановить подачу электроэнергии потребителям.

В частности, сотрудниками Курскэнерго была представлена специализированная мастерская «МАВР», на базе автомобиля повышенной проходимости. Данная установка оснащена бензогенератором, верстаком, сверлильным, заточным станком, необходимым комплектом инструмента и приспособлений для оперативного выполнения всех необходимых работ без выезда на базу. Оборудование, имеющееся в мастерской, может быть запитано как от сети переменного тока 0,4 кВ так и от автономного генератора. Автомобиль укомплектован оборудованием, позволяющим производить диагностику и регулировку выключателей 10-35-110кВ.

Организаторы смотра отметили профессионализм, техническую оснащенность подразделений филиала и налаженное оперативное взаимодействие Курскэнерго с подразделениями МЧС, что, по словам начальника Главного управления МЧС России по Курской области Ивана Лунева, являются важными факторами обеспечения энергобезопасности жителей региона.

На случай возникновения внештатных ситуаций в Курскэнерго сформировано 106 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 731 человек оснащенные 179 единицами техники, в том числе 75 единиц спецтехники, которые готовы приступить к ликвидации последствий природных катаклизмов. При необходимости энергетики могут использовать для электроснабжения социально значимых объектов 16 резервных источников электроснабжения общей мощностью 550 кВт.



