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«За Навального» на улицы Курска вышли более 50 человек

Вчера, 12:23
«За Навального» на улицы Курска вышли более 50 человек
7 октября, в день рождения президента Путина, во многих городах России прошли акции в поддержку блогера Алексея Навального. Курск не остался в стороне. Митинги «За Навального» прошли на площади Советов и в парке Дзержинского и собрали более 50 человек, - сообщается в группе в соцсети ВКонтакте. «Нам сигналили машины, нас угощали яблоками, многие интересовались мероприятием. Спасибо, что вы с нами. Сменяемость власти — неотъемлемый атрибут демократии. Мы за честные выборы и будем работать до тех пор, пока власть не услышит народ!» - говорится в сообщении.
Добавим, в 26-ти городах на оппозиционных митингах полиция задержала 290 человек.  Куряне в это число не попали.  

 

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