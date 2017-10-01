В Судже водитель насмерть сбил молодого человека и скрылся

Ночью 8-го октября в Судже под колесами автомобиля погиб 24-летний пешеход. По информации Госавтоинспекции, ДТП со смертельным исходом произошло около 3 часов ночи на улице Строительная. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на молодого человека. Пешеход скончался на месте. Водитель с места аварии скрылся. Его разыскивает полиция. Очевидцев ДТП просят откликнуться, телефоны 02, с мобильного 102.



