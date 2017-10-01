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В Судже водитель насмерть сбил молодого человека и скрылся

Вчера, 14:42
В Судже водитель насмерть сбил молодого человека и скрылся
Ночью 8-го октября в Судже под колесами автомобиля погиб 24-летний пешеход. По информации Госавтоинспекции, ДТП со смертельным исходом произошло около 3 часов ночи на улице Строительная. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на молодого человека. Пешеход скончался на месте. Водитель с места аварии скрылся. Его разыскивает полиция. Очевидцев ДТП просят откликнуться, телефоны  02, с мобильного  102.

 

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