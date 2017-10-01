Курского полицейского обвиняют в избиении задержанного

Старший участковый уполномоченный Северного отдела полиции стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в СК, в середине августа он решил повысить показатель по числу выявленных правонарушений, составив незаконный протокол. Мужчину, состоявшего на профилактическом учете, полицейские обнаружили в собственном доме нетрезвым. Хотя в этом не было состава правонарушения, человека доставили в опорный пункт. Полицейский в протоколе написал, что пьяного курянина обнаружили не в помещении, а на улице. После этого дежурный поместил человека в камеру. Однако он начал возмущаться, что его задержали незаконно. Тогда участковый несколько раз ударил того кулаком в живот, причинив телесные повреждения в виде четырех кровоподтеков. После этого задержанного еще и оштрафовали на 500 рублей. О случившемся узнали в отделе собственной безопасности. Так участковый стал подозреваемым в превышении должностных полномочий с применением насилия и в фальсификации доказательств должностным лицом. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Курской области, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, то он будет привлечен к уголовной ответственности, а также уволен из органов внутренних дел.



