Сегодня в лобовом столкновении погибли два человека

Сегодня на окраине Курска в лобовом столкновении двух машин погибли два человека. Авария произошла после полудня на въезде в город со стороны Воронежа. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ, за рулем которого находился 36-летний мужчина, и «Ниссан Кашкай» под управлением 30-летней женщины. По предварительной информации, ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Водитель и трое пассажиров «Ниссана» доставлены в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.