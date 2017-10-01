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Сегодня в лобовом столкновении погибли два человека

Вчера, 16:41
Сегодня в лобовом столкновении погибли два человека
Сегодня на окраине Курска в лобовом столкновении двух машин погибли два человека. Авария произошла после полудня на въезде в город со стороны Воронежа. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ, за рулем которого находился 36-летний мужчина, и «Ниссан Кашкай» под управлением 30-летней женщины. По предварительной информации, ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Водитель и трое пассажиров «Ниссана» доставлены в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

 

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