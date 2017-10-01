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Над Курской областью провели воздушный парад

Вчера, 17:00
Над Курской областью провели воздушный парад
Эскадрилья из 12 современных истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа прошла воздушным парадом в небе над Курской областью. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Так летчики отметили 40-летие первого полета советского реактивного истребителя МиГ-29. Помимо этого, экипажи выполнили более 10 фигур высшего пилотажа как в групповом, так и в одиночным исполнении. За 40 лет самолет не раз претерпел модернизацию, получил более 15 модификаций, но по-прежнему остается эффективной боевой единицей. Уникальный в своем роде МиГ-29СМТ способен сопровождать одновременно до 10 целей.

 

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