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У "Центрального рынка" сменился директор

Вчера, 17:56
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63-летний Владимир Трепаков освобожден от должности генерального директора МУП «Курское городское торгово-производственное объединение», больше известного как «Центральный рынок». Заявление об увольнении Трепаков написал после его избрания на должность заместителя председателя Курского городского Собрания шестого созыва. Он стал одним из трех депутатов, кто будет работать на постоянной основе. В сфере торговли Трепаков трудился с 1982 года. В мэрии Курска сообщили, что с 9 октября генеральным директором рынка назначена Татьяна Минакова, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам.

 

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