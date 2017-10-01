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Внешнеторговый оборот Курской области с Венгрией вырос в 17 раз

Сегодня, 08:06
Внешнеторговый оборот Курской области с Венгрией вырос в 17 раз
В первом полугодии внешнеторговый оборот Курской области с Венгрией вырос в 17 раз по сравнению с 2016-м и составил 16 млн долларов. В сентябре делегация Курской области побывала в Венгрии с официальным визитом. Куряне приняли участие в побратимском форуме города Харкань. Достигнуты договоренности о расширении экономических, гуманитарно-культурных и побратимских связей. В планах на ближайшую перспективу – проработка вопросов создания на территории Курской области росийско-венгерского предприятия по производству плодовой продукции и поставок на венгерский рынок кондитерской и электронной продукции.

 

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