В первом полугодии внешнеторговый оборот Курской области с Венгрией вырос в 17 раз по сравнению с 2016-м и составил 16 млн долларов. В сентябре делегация Курской области побывала в Венгрии с официальным визитом. Куряне приняли участие в побратимском форуме города Харкань. Достигнуты договоренности о расширении экономических, гуманитарно-культурных и побратимских связей. В планах на ближайшую перспективу – проработка вопросов создания на территории Курской области росийско-венгерского предприятия по производству плодовой продукции и поставок на венгерский рынок кондитерской и электронной продукции.