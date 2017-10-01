поиск по сайту
 

В Курске подделывали детскую одежду известных брендов

Сегодня, 08:07
В Курске подделывали детскую одежду известных брендов
Курские полицейские пресекли деятельность предприятия по производству одежды с незаконным использованием товарных знаков известных брендов. Как сообщили в УМВД, подпольный цех располагался в Сеймском округе, он  занимался производством и реализацией контрафактной детской одежды. Торговый оборот составлял около 100 тысяч рублей в день. Заказать и оплатить товары можно было через Интернет, до потребителя одежда доставлялась почтой. Фирма размещала рекламу, в которой сообщалось о высоком качестве товаров известных брендов. Для нанесения на детскую одежду логотипов известных компаний использовался специальный печатный станок. Во время обыска полиция изъяла всю контрафактную продукцию, оборудование, печатные формы и краски. Правообладателям был нанесён ущерб около трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама