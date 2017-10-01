В Курске подделывали детскую одежду известных брендов

Курские полицейские пресекли деятельность предприятия по производству одежды с незаконным использованием товарных знаков известных брендов. Как сообщили в УМВД, подпольный цех располагался в Сеймском округе, он занимался производством и реализацией контрафактной детской одежды. Торговый оборот составлял около 100 тысяч рублей в день. Заказать и оплатить товары можно было через Интернет, до потребителя одежда доставлялась почтой. Фирма размещала рекламу, в которой сообщалось о высоком качестве товаров известных брендов. Для нанесения на детскую одежду логотипов известных компаний использовался специальный печатный станок. Во время обыска полиция изъяла всю контрафактную продукцию, оборудование, печатные формы и краски. Правообладателям был нанесён ущерб около трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.