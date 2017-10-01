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Сегодня в Курске начинаются гастроли Воронежского театра

Сегодня, 08:08
Сегодня в Курске начинаются гастроли Воронежского театра
Сегодня в Курске начинаются гастроли Воронежского Академического театра драмы имени Кольцова. Он привез четыре постановки. Первой курская публика увидит гоголевскую «Женитьбу». Далее на сцене развернётся комедийная мелодрама "Американские горки". Эта пьеса написана специально для Алена Делона, она сразу стала популярной в Европе. Воронежские артисты предусмотрели спектакль и для детской аудитории. Юным театралам покажут постановку "Волшебные кольца Альманзора". Завершатся гастроли в выходные историко-философской комедией "Энциклопедия". 

 

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