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В Железногорске под ребенком обвалилась горка

Сегодня, 08:09
В Железногорске под ребенком обвалилась горка
В Железногорске маленький ребенок получил травму головы, когда горка, по которой он пытался скатиться, вдруг обвалилась. Об инциденте сообщили местные СМИ. Жители города горняков винят в случившемся подростков, которые отдыхают на детской площадке, при этом активно катаясь на качелях и прыгая по горкам. В администрации Железногорска сообщили, что сообщение о поломке горки не поступало.  Если заявление поступит, то детскую площадку приведут в порядок. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что с ним, к счастью, всё в порядке. В ближайшее время она планирует обратиться с заявлением в администрацию. 

 

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