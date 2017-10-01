В Железногорске под ребенком обвалилась горка

В Железногорске маленький ребенок получил травму головы, когда горка, по которой он пытался скатиться, вдруг обвалилась. Об инциденте сообщили местные СМИ. Жители города горняков винят в случившемся подростков, которые отдыхают на детской площадке, при этом активно катаясь на качелях и прыгая по горкам. В администрации Железногорска сообщили, что сообщение о поломке горки не поступало. Если заявление поступит, то детскую площадку приведут в порядок. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что с ним, к счастью, всё в порядке. В ближайшее время она планирует обратиться с заявлением в администрацию.



