«РИФ-Воронеж 2017»: общение с роботом и все о блокчейне

10 октября 2017 года, г. Воронеж. В восьмой раз в Воронеже прошел региональный интернет-форум «РИФ-Воронеж». Мероприятие по праву называют главным интернет-событием Центрально-Черноземного региона. Двухдневный форум стал одним из самых массовых, интересных и ожидаемых эвентов интернет-индустрии. Уникальная в своем роде образовательная площадка для специалистов разного уровня, место дискуссий и обмена передовым опытом – все это о «РИФ-Воронеж». За два дня форум посетили порядка 7 тыс. человек.





Генеральным партнером регионального интернет-форума выступил ПАО Сбербанк, традиционно поддерживающий инновационные проекты, стартапы в сфере digital, развитие интернет-технологий. Стенд компании стал самым масштабным и запоминающимся. На нем был представлен интерактивный экран совместно с «eToro» - крупнейшей в мире социальной торгово-инвестиционной сетью. А «гвоздем» программы стал робот Валера, который разговаривал с участниками форума, искал интересующую информацию в сети интернет, рассказывал интересные факты о банке и фотографировался с публикой.





В рамках регионального интернет-форума проводились лекции на темы онлайн-маркетинга, SMM, SEO, дизайна, продвижения в соцсетях. Спикер, приглашенный Сбербанком - директор по развитию «eToro» в России и СНГ Павел Салас рассказал о том, что такое блокчейн и как удобнее инвестировать в криптовалюты.





Также в рамках форума присуждалась премия «РИФ-Воронеж 2017» - за вклад и лучшие достижения в области регионального интернета. Ежегодно в конкурсе принимают участие представители разных городов Черноземья. В ходе открытого голосования определились лучшие проекты в сфере интернет-бизнеса региона.







