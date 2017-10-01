В сборную России по баскетболу вызвали четырех «динамовок» из Курска

Стал известен список кандидаток в женскую сборную России по баскетболу, которой в ноябре предстоит старт в отборочном турнире чемпионата Европы-2019. Как сообщает РФБ, новый главный тренер национальной команды Олаф Ланге, возглавляющий также УГМК из Екатеринбурга, вызвал на сбор 16 игроков. Среди них – четыре баскетболистки курского «Динамо». Это защитник Ксения Левченко, форвард Анастасия Логунова, центровые Мария Вадеева и Татьяна Видмер. Женская сборная России соберется в Новогорске 6 ноября, после чего проведет два первых матча квалификации чемпионата Европы-2019: 11-го числа она в гостях сыграет с Албанией, 15 ноября – дома с Литвой.

По итогам двукругового турнира, который завершится в ноябре 2018 года, на Евробаскет-2019 отправятся 8 победителей групп и 6 лучших сборных, занявших вторые места. Хозяева турнира – Латвия и Сербия – в отборочном раунде не выступают.