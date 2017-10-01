На дорогах Курска за день погибли три человека

9 октября на дорогах Курска погибли три человека. Около двух часов ночи возле дома №39 по улице Городская 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь в сторону ПЛК, врезался в световая опору. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался до приезда "скорой".

Второе ДТП унесло сразу две человеческие жизни. Ранее мы рассказывали о нем: примерно в 12:40 на 1-й Агрегатная столкнулись ВАЗ-2105, под управлением 36-летнего водителя, двигавшегося со стороны Союзной в сторону поселка Подлесный, и встречный «Ниссан Кашкай», за рулем иномарки была 30-летняя женщина. Водитель и неустановленный пассажир "пятерки" скончались на месте. Женщина-водитель и три пассажира с ранениями различной степени тяжести были доставлены в 4-ю городскую больницу.



