Строители исправляют недочеты при создании доступной среды на проспекте Клыкова

Представитель подрядной организации, которая занимается реконструкцией проспекта Клыкова в Курске, пригласил для консультаций по созданию доступной среды эксперта ОНФ, председателя Курской областной организации Всероссийского общества инвалидов Александра Дюкарева. Строители учли замечания активистов. Большое количество жалоб вызывали высокие бордюры. В микрорайоне проживают 120 инвалидов-колясочников. Однако, доступная среда важна для родителей с детскими колясками и пожилых людей.

Тогда строители, посовещавшись с экспертом, начали укладывать бордюры на пешеходных переходах широкой стороной вниз. Разница высоты бордюра и дорожного покрытия, не идеальная, но уже не представляет непреодолимое препятствие для самостоятельного движения колясочника, - отметили активисты.

Напомним, проспект Клыкова в Курске возглавлял рейтинг «убитых» дорог региона. На его ремонт выделено 136 млн руб. Реконструкция проспекта началась в июне и должна завершиться в апреле 2018 г. Проспект расширят с двух до трех полос с каждой стороны, заменят бордюры, освещение, перенесут остановки. Будет сделана ливневая канализация. Следующим этапом проведут реконструкцию проспекта Клыкова от кольца на улице Хрущева до Сумской. Для расширения дороги потребуется переселение жителей на участке по улицы Бойцов 9-й дивизии.



