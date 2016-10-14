На конкурс имени Плевицкой съедутся десятки вокалистов со всей России

С 20 по 22 октября в Курске пройдет конкурс исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой. В нем примут участие 57 солистов и 20 вокальных ансамблей из 18 регионов России. Нашу область представят исполнители-вокалисты и ансамбли музыкального колледжа имени Свиридова, Курского колледжа культуры, КГУ, ЮЗГУ, а также Суджанского, Медвенского и Железногорского районов. Участники традиционно побывают на родине певицы, в селе Винниково, посетят уникальный музей имени Надежды Плевицкой, а также познакомятся с достопримечательностями Соловьиного края. Жюри конкурса возглавит народная артистка России, профессор академии музыки им. Гнесиных Анна Литвиненко. Торжественное открытие конкурса - 20 октября в Курской филармонии. Начало в 18 часов.

Конкурсное прослушивание пройдёт в ДШИ №1 имени Г.В. Свиридова в 9.30:

21 октября — солисты;

22 октября — ансамбли.

22 октября участники смогут побывать в музее Надежды Плевицкой в селе Винниково Курского района. Церемония награждения и гала-концерт победителей - 22 октября в филармонии в 17.00.