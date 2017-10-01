Под Курском три человека пострадали в столкновении "семерки" и КАМАЗа

Сегодня утром в поселке Кшенский Советского районе произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека, среди них два ребенка. По информации МЧС, ДТП случилось около 8 часов. ВАЗовская "семерка" под управлением 31-летней женщины при выезде со второстепенной дороги на главную угодила под КамАЗ с полуприцепом. Легковушка сильно пострадала. Женщина-водитель и два ребенка - двух и восьми лет - с ранениями доставлены в больницу.