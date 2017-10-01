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Московский арбитраж поддержал юристов «Югры»

Вчера, 15:14
Московский арбитраж поддержал юристов «Югры»
До заседания по иску «Югры» к Центробанку осталось совсем немного. На предыдущем заседании судья Максим Кузин согласился с доводами представителей банка о необходимости привлечения к разбирательству АСВ.
 Таким образом, суд удовлетворил ходатайство юристов «Югры». В ходе заседания юрист финучреждения Антон Александров напомнил присутствующим, что именно АСВ решило начать преждевременные расчеты с клиентами «Югры» и разрабатывало план по спасению банка, который так и остался тайной для акционеров и топ-менеджеров.
 Отметим, что именно этот документ стал основанием для назначения временного руководства в лице АСВ. По мнению Антонова, участие в заседании Агентства по страхованию вкладов позволит более подробно рассмотреть дело.

 

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