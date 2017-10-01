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Большинство курян назвали область туристически привлекательной

Сегодня, 08:07
Большинство курян назвали область туристически привлекательной
Куряне активно путешествуют по районам области, чтобы отдохнуть на природе и ознакомиться с достопримечательностями. Это показал опрос Центра регионального развития. Выяснилось, что 43,5% респондентов уже посетили более пяти районов Курской области в познавательных целях. 26% курян, ответивших на вопрос, ознакомились с достопримечательностями в двух – трех районах. 19% респондентов посетили четыре-пять районов, только в одном районе области побывали 4%, а 9 % не путешествовали по региону с познавательной целью. Отмечается, что 91% жителей Курской области считают родной регион туристически привлекательным.

 

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