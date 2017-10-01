В Курской области могут увеличить выплаты при рождении третьего ребенка. Законопроект в региональный парламент внес губернатор. В документе предлагается установить ежемесячную выплату семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2018 год в 7239 рублей. Сейчас она составляет 6961 рубль. Напомним, выплата положена курским семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка до трехлетия ребенка при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает величину доходов в среднем за месяц в расчете на душу населения по Курской области. В случае превышения выплачивается базовая сумма - 3 тысячи рублей.