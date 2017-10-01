поиск по сайту
 

В Курской области могут увеличить выплаты при рождении третьего ребенка

Вчера, 16:40
В Курской области могут увеличить выплаты при рождении третьего ребенка
В Курской области могут увеличить выплаты при рождении третьего ребенка. Законопроект в региональный парламент внес губернатор. В документе предлагается установить ежемесячную выплату семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2018 год в 7239 рублей. Сейчас она составляет 6961 рубль. Напомним, выплата положена курским семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка до трехлетия ребенка при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает величину доходов в среднем за месяц в расчете на душу населения по Курской области. В случае превышения выплачивается базовая сумма - 3 тысячи рублей.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама