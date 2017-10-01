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Студент из Курска снялся в сериале «Воронины»

Сегодня, 08:12
Студент из Курска снялся в сериале «Воронины»
Студент Курского государственного университета Николай Жилин сыграл оператора в одной из серий сериала «Воронины». Юноша опередил более 400 претендентов на место актера, победив в творческом конкурсе для поклонников сериала под названием «Покажи, в чем ты хорош». Курянин рассказал о любви к маме, музыкальном творчестве, учебе на журналиста и встречах со знаменитостями. Жюри признало его историю «самой яркой». Как рассказал сам Жилин, сериал нравится ему «за искренность, душевность, добрый юмор». Серия с участием курянина выйдет после Нового года. 

 

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