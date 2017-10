"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Спейс-рок для Андрюхи, часть 3».

Плей-лист:

1. AnatAndr – X ‘2017

2. Cobra Family Picnic - STELLAR (prolog) (Music for Lava Lamps’2015)

3. Snakecharm - Soul migration (Sonic Meditation’2017)

4. The Cosmic Dead - Psych Is Dead (Psych Is Dead’2017)

5. Sirons - Cruise Missile Blues (‘80) (va - Plastic Dance Volume One’2015)

6. Fuco - GGU (Addicted’2017)

7. Dead Sea Apes - Pale Anxieties (Sixth Side Of The Pentagon’2017)

8. Vintage Cucumber – Nachtgebet (Abu Abu’2017)

9. Electric Octopus – Smokyhead (Smokyhead’2017)

10. Electric Moon - Astral Hitch Hike (Stardust Rituals’2017)

11. Electric Orange - Misophonia V (EOXXV’2017)

12. Kaula Spanda – Yakta (Kau‘2016)

13. 93millionmilesfromthesun - Movement (The Lonely Sea & The Sky’2017)

14. Comacozer – Nystagmus (Kalos Eidos Skopeo’2017)

15. Träd, Gräs Och Stenar - E moll Slow (Tack för Kaffet (So Long)’2017)

16. The Myrrors - Organ Mantra (Hasta La Victoria’2017)

17. Can - Tony Wanna Go (January 1974) (The Peel Sessions’1995)

18. Chief Mart's - Niz Niz (Peter Erdnuss’2006)

19. Big Naturals - God-Shaped Hole (split with Anthroprophh’2016)

20. Oresund Space Collective - Floyd's Dream (West, Space & Love Vol. II’2016)

21. Mythic Sunship - Nishapur (Land Between Rivers’2017)

22. Blown Out - Superior Venus (Powerdrive Demo) (Superior Venus’2017)

23. Kungens Män - Ring s spelar vi (Bränna tid’2017)

24. Sula Bassana - Planeta Bur (Shipwrecked’2016)