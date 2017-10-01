Промсвязьбанк презентовал Индекс RSBI Экспорт

Масштабные исследования банк проводит совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» и Российским экспортным центром. Первые результаты исследования должны быть продемонстрированы в феврале 2018 года.
В ходе исследования планируется провести анализ отечественной экспортной отрасли и ее доли в сегменте малого и среднего бизнеса. В планах составить показатель, который будет отражать настроение экспортеров, предсказывать развитие экспорта и его регулирования.
Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев отметил важность проводимого исследования для достижения банком целей стать первым и лучшим для сегмента малого и среднего бизнеса. По его словам, сегодня порядка 30 процентов от всех работающих в России компаний при должном финансировании в состоянии наладить экспорт своей продукции за рубеж и быть конкурентоспособными на иностранных рынках.
На данный момент предприниматели МСБ испытывают сильные потребности в создании инфраструктуры для успешного ведения экспорта. С этим наблюдаются определенные проблемы, и особенно они характерны для российских приграничных регионов. Сами экспортеры при этом могут сравнивать отечественные условия для поддержки МСБ с теми, что наблюдаются в других странах. А эта информация в свою очередь позволит выстроить более эффективную схему государственной поддержки.
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» в свою очередь отметил, что в России лишь 0,5% предприятий ориентируются на экспортную деятельность. А в таких развитых экономиках, как Германия и Япония этот показатель составляет треть и даже 70 процентов от всех компаний. При этом в ряде регионов успешное ведение экспортной деятельности критически важно для ряда российских районов, и позволяет не только поддерживать развитие МСБ, но и увеличивать благосостояние народа. Индекс, по его словам, готовится вместе с ПСБ и консалтинговой компанией Magram на протяжение трех последних лет.
Индекс Индекса RSBI будет составлен посредствам работы с 300 отечественными экспортерами. Экспертная оценка полученных, в том числе и на основе интервью, данных ложится на Российский экспортный центр, а аналитическую деятельность будут вести специалисты из Magram.
Глава группы компаний РЭЦ Пётр Фрадков в свою очередь подчеркнул, что создаваемый индекс поможет оценивать настроение экспортеров, а также выявлять их вовлеченность в процесс и те барьеры, которые стоят перед компаниями. Эти данные помогут Российскому экспортному центру более активно работать в направлении инициатив по финансированию, страхованию, таможенному администрированию и прочим важным составляющим успеха работы экспортеров. При этом, как отметил Фрадков, все больше российских компаний понимает, что начало экспортной деятельности является для них единственным способом масштабирования.
Индекс Опоры RSBI реализуется Промсвязьбанком совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» с середины 2014 года. Ну а в 2015 году к работе подключился и Банк «Возрождение». В основе аналитической работы стоит изучение данных, полученных при опросе 2500 директоров МСБ в 24 российских регионах. Индекс отражает как настроение бизнеса в целом, так и в отраслевых направлениях.