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В Курске грузовик наехал на пенсионера

Сегодня, 12:21
В Курске грузовик наехал на пенсионера
Вечером 10 октября в Курске в ДТП пострадал пешеход. Как сообщил старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, авария произошла примерно в 19.40 возле дома №18 по улице Гремяченская. 34-летний водитель грузовика ГАЗ двигался со стороны федеральной трассы М-2 «Крым» в направлении улицы 50 лет Октября. В пути следования он зацепил правым боковым зеркалом 69-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пенсионер получил телесные повреждения, его доставили в больницу. В Госавтоинспекции подчеркнули, что водитель фургона был трезв.

 

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