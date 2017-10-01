В Курске грузовик наехал на пенсионера

Вечером 10 октября в Курске в ДТП пострадал пешеход. Как сообщил старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, авария произошла примерно в 19.40 возле дома №18 по улице Гремяченская. 34-летний водитель грузовика ГАЗ двигался со стороны федеральной трассы М-2 «Крым» в направлении улицы 50 лет Октября. В пути следования он зацепил правым боковым зеркалом 69-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пенсионер получил телесные повреждения, его доставили в больницу. В Госавтоинспекции подчеркнули, что водитель фургона был трезв.