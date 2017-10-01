17-летний курянин украл у знакомых игровую приставку

17-летний житель Курска стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили в СК, ночью с 31 августа на 1 сентября несовершеннолетний проник в летний домик на улице Родниковая, принадлежащий матери его знакомого. Отсюда он похитил игровую приставку с играми и скрылся. Ущерб составил 11 тысяч рублей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.