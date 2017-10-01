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Сегодня утром два человека пострадали в аварии на Энгельса

Сегодня, 12:43
Сегодня утром два человека пострадали в аварии на Энгельса
Сегодня утром в ДТП на улице Энгельса Курска пострадали два человека. По информации МЧС, это случилось в районе Соловьиной Рощи. Около 9 утра здесь столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Лада Приора». Отечественной легковушкой управлял 22-летний водитель, за рулем «Ниссана» находилась 39-летняя курянка. В аварии оба водителя получили травмы. Молодому человеку медицинскую помощь оказали на месте, женщину доставили в больницу, но вскоре отпустили домой.

 

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