216 тысяч курян привились от гриппа

В Курской области продолжается иммунизация против гриппа. В регион поступила вторая партия вакцины за счет средств федерального бюджета. Прививки от гриппа сделали более 216 тысяч курян, это почти половина запланированного. В Роспотребнадзоре отметили, что за счёт работодателей вакцину получили свыше 2,5 тысяч человек. Сейчас в регионе заболеваемость ОРВИ регистрируется в пределах сезонного уровня. Случаев гриппа пока нет. Напомним, в Роспотребнадзоре продолжает свою работу «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, она продлится до 16 октября.

Консультирование граждан проводиться в рабочие дни с 9.00 до 16.00, (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам:

- в г. Курске - (4712) 58-71-86,

- г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.







