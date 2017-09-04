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216 тысяч курян привились от гриппа

Сегодня, 12:58
216 тысяч курян привились от гриппа
В Курской области продолжается иммунизация против гриппа. В регион поступила вторая партия вакцины за счет средств федерального бюджета. Прививки от гриппа сделали более 216 тысяч курян, это почти половина запланированного. В Роспотребнадзоре отметили, что за счёт работодателей вакцину получили свыше 2,5 тысяч человек. Сейчас в регионе заболеваемость ОРВИ регистрируется в пределах сезонного уровня. Случаев гриппа пока нет. Напомним, в Роспотребнадзоре продолжает свою работу «горячая  линия» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, она продлится до 16 октября.
Консультирование граждан проводиться в  рабочие дни с  9.00 до 16.00, (перерыв с 13.00 до 14.00)  по телефонам:
 - в  г. Курске  -  (4712) 58-71-86,
-  г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах  -  (47148) 2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах  -  (47140) 2-14-88;
- в Суджанском,  Большесолдатском,   Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах -  (47143) 2-16-38;
- в  Щигровском, Черемисиновском, Тимском,  Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах -  (47145) 4-39-65.

  

 

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