поиск по сайту
 

«Альфа-банк» будет спасаться от банкротства за счет вкладчиков

Сегодня, 13:16
«Альфа-банк» будет спасаться от банкротства за счет вкладчиков

«Версия» со ссылкойна собственные источники сообщает, что в ближайшее время вслед за «Открытием» и «Бинбанком» в очередь на «оздоровление» от регулятора может встать и «Альфа-банк». Показательно, что всего два месяца назад финансовый аналитик этой организации предсказывал санацию четырех крупных российских банков.

В то же время, издание напоминает о привычных для «Альфовцев» способов работы по выбиванию кредитов из клиентов, когда банк ставил жесткие условия и претендовал на собственность заемщиков. За всю историю банка от подобных действий пострадали такие компании, как «Базовый элемент», «Мечел», «УВЗ» и др. Журналисты полагают, что и сейчас «Альфа-банк», попав в сложную ситуацию, попытается спастись за счет собственных клиентов, не изменяя привычным методам.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама