«Альфа-банк» будет спасаться от банкротства за счет вкладчиков

«Версия» со ссылкойна собственные источники сообщает, что в ближайшее время вслед за «Открытием» и «Бинбанком» в очередь на «оздоровление» от регулятора может встать и «Альфа-банк». Показательно, что всего два месяца назад финансовый аналитик этой организации предсказывал санацию четырех крупных российских банков.

В то же время, издание напоминает о привычных для «Альфовцев» способов работы по выбиванию кредитов из клиентов, когда банк ставил жесткие условия и претендовал на собственность заемщиков. За всю историю банка от подобных действий пострадали такие компании, как «Базовый элемент», «Мечел», «УВЗ» и др. Журналисты полагают, что и сейчас «Альфа-банк», попав в сложную ситуацию, попытается спастись за счет собственных клиентов, не изменяя привычным методам.