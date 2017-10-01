поиск по сайту
 

В Курске два брата избили и ограбили сотрудника автомойки

Сегодня, 16:15
В Курске два брата избили и ограбили сотрудника автомойки
Полицейские установили личности двух курян, подозреваемых в грабеже - сообщили в УМВД. Потерпевший представитель автосервиса сообщил, что у него возник конфликт с двумя клиентами, который перерос в драку. Молодые люди избили мужчину и отобрали у него золотую цепочку с крестиком. Всё происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в автосервисе. Благодаря записям раскрыть преступление и задержать подозреваемых удалось по «горячим следам». Грабители оказались родными братьями. Похищенное у них изъяли. Сейчас они дают признательные показания. За грабеж братьям грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама