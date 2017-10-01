В Курске два брата избили и ограбили сотрудника автомойки

Полицейские установили личности двух курян, подозреваемых в грабеже - сообщили в УМВД. Потерпевший представитель автосервиса сообщил, что у него возник конфликт с двумя клиентами, который перерос в драку. Молодые люди избили мужчину и отобрали у него золотую цепочку с крестиком. Всё происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в автосервисе. Благодаря записям раскрыть преступление и задержать подозреваемых удалось по «горячим следам». Грабители оказались родными братьями. Похищенное у них изъяли. Сейчас они дают признательные показания. За грабеж братьям грозит до 7 лет лишения свободы.



