Два курских проекта вышли в финал этапа Russian Event Awards
Сегодня, 17:11
В финал окружного этапа Национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards» вышли два проекта Курской области. Это «Фестиваль оладий» (номинация «Туристическое событие в области гастрономического туризма») и фестиваль «Дни жатвы» (номинация «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»). Всего в финал окружного этапа допущены 184 проекта из 31 региона. Его проведут 12-13 октября во Владимире. Лучшие проекты станут участниками финала Национальной премии, который пройдет 28-29 октября в Липецке.