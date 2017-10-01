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Два курских проекта вышли в финал этапа Russian Event Awards

Сегодня, 17:11
Два курских проекта вышли в финал этапа Russian Event Awards
В финал окружного этапа Национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards» вышли два проекта Курской области. Это «Фестиваль оладий» (номинация «Туристическое событие в области гастрономического туризма») и фестиваль «Дни жатвы» (номинация «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»). Всего в финал окружного этапа допущены 184 проекта из 31 региона. Его проведут 12-13 октября во Владимире. Лучшие проекты станут участниками финала Национальной премии, который пройдет 28-29 октября в Липецке.

 

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