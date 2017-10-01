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20% домов Курска не готовы к подаче тепла

Сегодня, 08:02
20% домов Курска не готовы к подаче тепла
9 октября в Курске началась подача тепла в жилые дома. Однако потеплело не у всех. В курском филиале «Квадры» отметили, что подключение ведется по графикам, согласованным администрациями и управляющими компаниями. На пуск тепла отводится 5 дней, то есть к 13 октября батареи должны стать горячими во всех квартирах города. К 10 октября к системе централизованного теплоснабжения подключили 746 зданий, обслуживаемых «Квадрой». Это 37%. По словам теплоэнергетиков, около 20% домов, не подключенных к отоплению, просто не готовы к пуску тепла. О начале отопительного сезона своевременно не позаботились управляющие компании и ТСЖ . По ряду домов отсутствуют акты технической готовности, гидравлических испытаний и допуска общедомовых приборов учета — сообщили в энергокомпании.

 

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