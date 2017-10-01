В Курске продуктовая корзина самая дешевая в ЦФО

Цены на продукты в Курской области остаются одними из самых низких в России. В сентябре стоимость набора основных продуктов питания в регионе составила 3088 рубля. Среднестатистическому россиянину та же продуктовая корзина обойдется в 4067 рублей. А в среднем по ЦФО ее стоимость — 4273 рубля. С января по сентябрь цены на продукты в нашем регионе снизились более чем на 1%, в то время как в других областях Черноземья наблюдается незначительный рост. Ощутимее всего подешевели овощи, куриные яйца, яблоки, а еще сахар, свинина, говядина, макаронные и крупяные изделия.