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В Курске продуктовая корзина самая дешевая в ЦФО

Сегодня, 08:03
В Курске продуктовая корзина самая дешевая в ЦФО
Цены на продукты в Курской области остаются одними из самых низких в России. В сентябре стоимость набора основных продуктов питания в регионе составила 3088 рубля. Среднестатистическому россиянину та же продуктовая корзина обойдется в 4067 рублей. А в среднем по ЦФО ее стоимость — 4273 рубля. С января по сентябрь цены на продукты в нашем регионе снизились более чем на 1%, в то время как в других областях Черноземья наблюдается незначительный рост. Ощутимее всего подешевели овощи, куриные яйца, яблоки, а еще сахар, свинина, говядина, макаронные и крупяные изделия.

 

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