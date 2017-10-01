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Бывшие жильцы аварийного дома на Конорева могут стать бездомными

Сегодня, 08:03
Бывшие жильцы аварийного дома на Конорева могут стать бездомными
Скандальное продолжение истории расселенных жильцов из аварийного дома на улице Конорева, 20 Курска. Застройщик, предоставивший 90 квартир на проспекте Дериглазова, так и не получил за них деньги от мэрии города. Так как за год власти не выплатили 150 миллионов рублей, строительная компания расторгла договор в одностороннем порядке, хотя еще в ноябре 2016 года депутаты Горсобрания проголосовали за выделение необходимых средств. Теперь застройщик через суд требует от мэрии вернуть назад квартиры. Если суд встанет на сторону компании, то бывшие жильцы рассыпавшей пятиэтажки на Конорева останутся на улице. Представители предприятия готовы к заключению мирового соглашения с комитетом имущества Курска. Однако вопрос о сроках оплаты 90 квартир остается открытым. Очередное заседание арбитражного суда состоится 2 ноября.

 

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