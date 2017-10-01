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В Курчатове полиция устроила погоню за пьяным автовором

Сегодня, 08:06
В Курчатове полиция устроила погоню за пьяным автовором
В Курчатове сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне машины. Для этого за ним пришлось устроить погоню. Как сообщили в региональном УМВД, в дежурную часть с заявлением об угоне ВАЗовской «шестерки», припаркованного у дома на улице Энергетиков, обратился 63-летний местный житель. Был введен план «Перехват». Вскоре угнанную легковушку полицейские обнаружили в Октябрьском районе. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. После недолгого преследования его задержали сотрудники ГИБДД. Угонщиком оказался 26-летний житель Октябрьского района. Он был пьян. Подозреваемый сначала украл аккумулятор из соседнего автомобиля, а затем с его помощью завел ВАЗ, который впоследствии угнал. Возбуждено два уголовных дела.

 

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