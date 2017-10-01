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Курское «Динамо» начало четвертый сезон в Евролиге с победы

Сегодня, 11:20
Курское «Динамо» начало четвертый сезон в Евролиге с победы
Новый сезон в Евролиге баскетболистки курского "Динамо" начали с убедительной победы. На домашнем паркете бело-голубые одолели бельгийский "Касторс Брейн" со счетом 84:68. Напомним, подопечные Лукаса Мондело – действующие чемпионки женской Евролиги. Лучшим бомбардиром матча стала Соня Петрович — 26 очков, 11 баллов на счету Сиак, по 9 заработали Мария Вадеева и Татьяна Видмер. Теперь курские баскетболистки готовятся к следующему матчу в группе А Евролиги. 18 октября «Динамо» примет на своём паркете французский ЕСБ Вильнёв-д’Аск. 

 

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