Курское «Динамо» начало четвертый сезон в Евролиге с победы

Новый сезон в Евролиге баскетболистки курского "Динамо" начали с убедительной победы. На домашнем паркете бело-голубые одолели бельгийский "Касторс Брейн" со счетом 84:68. Напомним, подопечные Лукаса Мондело – действующие чемпионки женской Евролиги. Лучшим бомбардиром матча стала Соня Петрович — 26 очков, 11 баллов на счету Сиак, по 9 заработали Мария Вадеева и Татьяна Видмер. Теперь курские баскетболистки готовятся к следующему матчу в группе А Евролиги. 18 октября «Динамо» примет на своём паркете французский ЕСБ Вильнёв-д’Аск.