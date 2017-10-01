«Альфа-банк» спасает себя за счет своих клиентов

Не далее, как два месяца назад распространилась информация о предстоящей санации нескольких крупных российских банком. Источником информации выступил некий аналитик одной из структур, принадлежащих «Альфа-банку». Позже прогнозы подтвердились, поскольку Центробанк заявил о планируемой санации банков «Открытие» и Бинбанка. Теперь же, по всей видимости, подобная участь может ожидать и сам «Альфа-банк». Подробностями делится Версия.

«Альфа-банк» всегда был хорошо известен на банковском рынке. Начиная с 2009 года, он последовательно создавал себе репутацию одного из наиболее скандальных финансовых учреждений. В том же 2009 году разразился громкий скандал, связанный с банком и холдингом Олега Дерипаски «Базовый Элемент». Дело в том, что «Альфа-банк» потребовал от холдинга дополнительного обеспечения по кредитам в виде двух компании, принадлежавших «Базовому Элементу», - «Ингосстрах» и «Трансстрой».

Страсть «Альфа-банка» к чужому имуществу с годами только росла. Широкий резонанс в 2014 году вызвал конфликт кредитной организации с «Мечелом», когда банк потребовал досрочно вернуть долг в 150 млн долларов. В качестве залога предприятия значились 65% акций Белорецкого металлургического комбината и почти 25% порта Посьет.

Теперь же сам «Альфа-банк» оказался в двусмысленном положении. Эксперты уверены, что Центробанк стремится перевести банковский сектор на «государственные рельсы», в связи с чем ужесточаются требования к коммерческим банкам.

«Альфа-банк» идет на всяческие ухищрения, чтобы соблюсти нормативы регулятора и прикрыть дыры в своем капитале. Так, от одного из заемщиков банк потребовал вернуть 100 млн рублей до конца октября. Конечно, для банка сумма не столь велика, но, видимо, в сложившейся ситуации и она станет неплохим подспорьем для сохранения статуса.