25 тонн куриных полуфабрикатов из Курска отправили в Сербию

Специалисты Россельхознадзора оформили на экспорт партию полуфабрикатов из мяса цыплят бройлеров, произведенных одним из предприятий Курской области. Продукция весом 25 тонн направилась в Сербию. Перед погрузкой филе из мяса цыплят бройлеров подвергалось лабораторным исследованиям на сальмонеллез, листериоз, а также по радиологическим показателям. В присутствии специалистов Россельхознадзора и ветеринарной службы Горшеченского района груз упаковали и промаркировали в соответствии с требованиями страны-импортера. По результатам ветеринарного контроля в отношении указанного груза, нарушений законодательства не было выявлено, продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и государства-импортера.