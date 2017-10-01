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25 тонн куриных полуфабрикатов из Курска отправили в Сербию

Сегодня, 11:24
25 тонн куриных полуфабрикатов из Курска отправили в Сербию
Специалисты Россельхознадзора оформили на экспорт партию полуфабрикатов из мяса цыплят бройлеров, произведенных одним из предприятий Курской области. Продукция весом 25 тонн направилась в Сербию. Перед погрузкой филе из мяса цыплят бройлеров подвергалось лабораторным исследованиям на сальмонеллез, листериоз, а также по радиологическим показателям. В присутствии специалистов Россельхознадзора и ветеринарной службы Горшеченского района груз упаковали и промаркировали в соответствии с требованиями страны-импортера. По результатам ветеринарного контроля в отношении указанного груза, нарушений законодательства не было выявлено, продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и государства-импортера.

 

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