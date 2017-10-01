Утром 11 октября в Курске водитель сбил ребенка и скрылся. Как рассказал старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, ДТП произошло около 8 утра возле дома №14«А» по улице Чернышевского. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по улице Большевиков со стороны улицы Чехова, при повороте направо на улицу Чернышевского, допустил наезд на 11-летнюю девочку. Ребенка с переломом ноги доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.