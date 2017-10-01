поиск по сайту
 

Курские таможенники нашли полторы тонны лишнего винограда

Сегодня, 12:05
Курские таможенники нашли полторы тонны лишнего винограда
В автомобильный пункт пропуска Крупец Курской таможни с территории Украины прибыл грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находился виноград. В сопроводительных документах говорилось, что вес товара около 22 тонн. Однако после проверки курские таможенники выявили полторы тонны «лишнего» винограда. Представитель транспортной компании разницу в весе объяснить не смог. В отношении фирмы-перевозчика из Молдовы составили протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей и конфискация товара.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама