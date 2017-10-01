Курские таможенники нашли полторы тонны лишнего винограда

В автомобильный пункт пропуска Крупец Курской таможни с территории Украины прибыл грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находился виноград. В сопроводительных документах говорилось, что вес товара около 22 тонн. Однако после проверки курские таможенники выявили полторы тонны «лишнего» винограда. Представитель транспортной компании разницу в весе объяснить не смог. В отношении фирмы-перевозчика из Молдовы составили протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей и конфискация товара.



