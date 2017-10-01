Отец и сын ударили инспектора ДПС и выкрутили ему палец

45-летний мужчина и его 22-летний сын стали фигурантами уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти. По информации СК, утром 31 августа сотрудники ДПС в Тимском районе остановили автомобиль, за рулем был 22-летний водитель. Молодой человек не стал предъявлять инспектору водительских прав, сел в машину и попытался скрыться. Он выъехал во двор своего частного дома, за ним последовал экипаж ДПС. Там отец и сын, не желая выполнять требования сотрудника полиции о проследовании скрывшегося водителя в служебный автомобиль для составления протокола, применили насилие к инспектору ДПС. Отец нанес сотруднику полиции удар в область левого плеча, а сын – выкрутил палец и толкнул представителя власти, который при падении ударился. В результате сотрудник полиции получил телесные повреждения в виде кровоподтеков в области плеча, пальца и бедра.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.