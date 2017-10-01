Борис Титов поддержал требование «Югры» вернуть лицензию
Сегодня, 15:09
Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал банк «Югра» в требовании восстановить лицензию на заседании, состоявшемся вчера в Арбитражном ссуде Москвы. Ранее регулятор ходатайствовал об отстранении Титова из процесса, но суд решил оставить бизнес-омбудсмена в процессе.
Суд обязал регулятора предоставить материалы проверки по искам «Югры», которые стали основанием для отзыва лицензии. Центробанк предоставил отчетность «Югры» по состоянию на 28 июля, согласно которой у банка образовалась дыра в капитале в размере 7 млрд. рублей.
В заявлении экс-председателя правления «Югры» Дмитрия Шиляева отмечается, что у банка не было проблем с капиталом до ввода временной администрации. Утрата капитала произошла именно после прихода АСВ, - отметил адвокат «Югры» Антон Александров.