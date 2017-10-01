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Дом с рухнувшей стеной на Павлова утеплили и обшили сайдингом

Сегодня, 16:55
Дом с рухнувшей стеной на Павлова утеплили и обшили сайдингом
История с рухнувшей стеной в доме по улице Павлова Курска близится к завершению. Стену утеплили и  обшили сайдингом – сообщает 46ТВ. К слову, проживающая в доме пенсионерка - ветеран войны – в ожидании этого события отметила 95-ый день рождения. Напомним, кирпичная стена на улице Павлова рухнула в марте. Владельцы погребенных под кирпичами автомобилей предъявили пенсионерке иски на сотни тысяч рублей. Чем завершилась история с судебными исками и за чей счет провели ремонт дома, пока неизвестно. 

 

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