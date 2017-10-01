Мэр Курска успокоил переселенцев из дома на Конорева
Сегодня, 18:07
Мэр Курска Николай Овчаров призвал переселенцев из дома на Конорева в новостройки на проспекте Дериглазова не паниковать. «Паниковать надо было, когда они жили в доме, который мог развалиться. Мы вместе с КПД принимаем мировое соглашение, и, благодаря этому, закладываем в бюджет необходимую сумму по контракту о передаче квартир переселенцам», - цитирует главу горадминистрации «46ТВ». Ранее мы рассказывали: жителям разваливающейся пятиэтажки на улице Конорева предоставили новые квартиры в Северном микрорайоне. Однако власти города не рассчитались с застройщиком, хотя выделение 150 миллионов рублей было утверждено горсобранием. В настоящее время контракт расторгнут. Застройщик судится с городским комитетом имущества. Если суд встанет на сторону компании, люди могут оказаться на улице.