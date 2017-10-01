Специалисты Курскэнерго продолжают проводить уроки электробезопасности для воспитанников детских садов

Очередной урок электробезопасности энергетики филиала ПАО «МРСК Центра»– «Курскэнерго» провели в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №81» в Курске. Мероприятие, в котором приняло участие более 50 ребят, прошло в рамках программы Курскэнерго по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах филиала на 2017 год.

Специалисты Курскэнерго рассказали детям о роли электричества в жизни человека, о том, чем оно может быть опасно, если нарушать правила обращения с ним, а также напомнили о правилах электробезопасности в быту. Дошкольники узнали, почему опасно играть вблизи электроустановок, приближаться к оборванным проводам, запускать воздушного змея рядом с ЛЭП.

Также энергетики познакомили ребят с запрещающими знаками, которые размещаются на подстанциях и опорах линий электропередачи, продемонстрировали средства защиты и экипировку электромонтера. А в конце занятия дети посмотрели мультипликационный фильм на тему электробезопасности.

До конца года специалисты Курскэнерго планируют провести еще около 100 уроков по электробезопасности для школьников и воспитанников детских садов Курска и Курской области.



