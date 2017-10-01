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Сегодня в Курске проведут акцию «Белая трость»

Сегодня, 08:12
Сегодня в Курске проведут акцию «Белая трость»
Сегодня на улицах Курска пройдет акция «Белая трость». Ее проводят совместно региональная организация Всероссийского общества слепых, ГИБДД, медуниверситет и активисты. Участниками акции станут инвалиды по зрению и сопровождающие их волонтеры, в обязанности которых входит не только сопровождение, но и заполнение анкет, разработанных специалистами Центра реабилитации слепых. Организаторы запланировали мониторинг светофоров, а также пассажирского транспорта. Старт акции назначен на 10.00 от здания Центра реабилитации слепых, что на улице Маяковского.

 

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