В Курской области объявили конкурс на памятник пограничникам

В Курской области идет работа по подготовке проекта памятника «Пограничникам». Монумент планируется установить в Рыльске в сквере по улице Дзержинского, 33. Это инициатива администрации Рыльска, руководства Погрануправления ФСБ России по Курской области, ветеранов-пограничников. В связи с этим объявлен конкурс на лучший эскиз памятника «Пограничникам». Итоги подведут в период с 15 по 20 ноября.

Проекты памятника можно направлять по адресу: Курск, ул. Косухина, 49,pu.kurskobl2@fsb.ru, Рыльск, ул. Карла Либнехта, 9, adm.rylsk46@mail.ru.

Контактные телефоны (4712) 36-23-71, 8-904-529-79-16.