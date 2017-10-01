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В Курской области объявили конкурс на памятник пограничникам

Сегодня, 08:13
В Курской области объявили конкурс на памятник пограничникам
В Курской области идет работа по подготовке проекта памятника «Пограничникам». Монумент планируется установить в Рыльске в сквере по улице Дзержинского, 33. Это инициатива администрации Рыльска, руководства Погрануправления ФСБ России по Курской области, ветеранов-пограничников.  В связи с этим объявлен конкурс на лучший эскиз памятника «Пограничникам». Итоги подведут в период с 15 по 20 ноября.
Проекты памятника можно направлять по адресу: Курск, ул. Косухина, 49,pu.kurskobl2@fsb.ru, Рыльск, ул. Карла Либнехта, 9, adm.rylsk46@mail.ru.
Контактные телефоны (4712) 36-23-71, 8-904-529-79-16.

 

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