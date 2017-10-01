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Два студента получили сроки за жестокое избиение прохожего

Сегодня, 08:14
Два студента получили сроки за жестокое избиение прохожего
В Курском областном суде состоялось заседания апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении двух 19-летних студентов местных колледжей. Ранее Ленинский районный суд их признал виновными в избиении человека. По информации прокуратуры, прошлой осенью двое молодых людей избили случайного прохожего. Полученные травмы повлекли тяжкий вред здоровью, опасного для жизни мужчины. Одного студента приговорили к 3,5 годам, другого – к 3 годам колонии строгого режима.  Защита решила обжаловать приговор, однако областной суд оставил его без изменений. Кроме того, с каждого осужденного в качестве компенсации морального вреда взыскали 150 тысяч в пользу потерпевшего.

 

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