Два студента получили сроки за жестокое избиение прохожего

В Курском областном суде состоялось заседания апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении двух 19-летних студентов местных колледжей. Ранее Ленинский районный суд их признал виновными в избиении человека. По информации прокуратуры, прошлой осенью двое молодых людей избили случайного прохожего. Полученные травмы повлекли тяжкий вред здоровью, опасного для жизни мужчины. Одного студента приговорили к 3,5 годам, другого – к 3 годам колонии строгого режима. Защита решила обжаловать приговор, однако областной суд оставил его без изменений. Кроме того, с каждого осужденного в качестве компенсации морального вреда взыскали 150 тысяч в пользу потерпевшего.