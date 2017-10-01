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Тепло во все дома Курска придет не позднее 14 октября

Сегодня, 08:16
Тепло во все дома Курска придет не позднее 14 октября
Отопительный сезон в Курской области начался с 28 сентября – сообщили в региональной администрации. Все социальные учреждения отапливаются. Продолжается поэтапная подача тепла и в жилой фонд. Во всех многоквартирных домах батареи потеплеют не позднее 14 октября – обещают власти. Настороженность у курян вызывают ремонтные работы, которые проводятся «Квадрой» на теплосетях. Замгубернатора области Александр Дёмин заверил, что замена ветхих труб завершена, рабочим осталось провести косметический ремонт, то есть восстановить целостность дорожного полотна. А продолжительность ремонтных работ вызвана тем, что в этом году «Квадра» обязалась заменить 12 километров теплосетей - значительно больше, чем было ранее. Дёмин подчеркнул, что область к предстоящей зиме полностью готова. 

 

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