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Энергетики завершили реконструкцию тепломагистрали на проспекте Дружбы

Сегодня, 11:44
Энергетики завершили реконструкцию тепломагистрали на проспекте Дружбы
Курский филиал «Квадры» завершил реконструкцию тепломагистрали на проспекте Дружбы. Сегодня энергетики включили новый трубопровод в работу. Как сообщили в компании, в ходе реконструкции проложили 500 метров теплосети, ее минимальный срок службы - 30 лет. На участке также смонтированы новые неподвижные опоры и запорная арматура. На реализацию проекта энергокомпания направила 20,5 миллионов рублей. Сейчас идет подключение потребителей Северо-Западного района к системе теплоснабжения. Благоустройство территории после реконструкции завершится до ноября. Напомним, ранее курские власти заявили, что батареи потеплеют во всех квартирах к 14 октября.

 

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