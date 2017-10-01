Энергетики завершили реконструкцию тепломагистрали на проспекте Дружбы

Курский филиал «Квадры» завершил реконструкцию тепломагистрали на проспекте Дружбы. Сегодня энергетики включили новый трубопровод в работу. Как сообщили в компании, в ходе реконструкции проложили 500 метров теплосети, ее минимальный срок службы - 30 лет. На участке также смонтированы новые неподвижные опоры и запорная арматура. На реализацию проекта энергокомпания направила 20,5 миллионов рублей. Сейчас идет подключение потребителей Северо-Западного района к системе теплоснабжения. Благоустройство территории после реконструкции завершится до ноября. Напомним, ранее курские власти заявили, что батареи потеплеют во всех квартирах к 14 октября.